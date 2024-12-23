الامارات | تنزيلات تصل إلى 90% بهذه المراكز في دبي.. 12 ساعة من التخفيضات الحصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 ديسمبر 2024

أعلن مهرجان دبي للتسوق أن عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» الذي ينطلق الخميس المقبل، سيقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم على مستوى المدينة.

ويشكل العرض بداية موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 75% في مراكز ووجهات التسوق الرائدة على مستوى المدينة حتى الثاني من فبراير 2025.

ويقدم عرض «12 ساعة من التخفيضات الكبرى»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان دبي وزوارها، تجربة تسوق لا مثيل لها لمدة يوم واحد فقط، إذ تتيح لهم شراء أرقى المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وسيحظى زوار مراكز التسوق الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر، بفرصة الفوز بجوائز فورية من خلال المشاركة في فعالية «العب واربح» التفاعلية في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة.

ويجمع العرض الذي يستمر ليوم واحد فقط بين تخفيضات لا تقبل المنافسة، وعروض ترويجية لا يمكن تفويتها، وفرص للفوز لجميع المتسوقين في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وتشكل فرصةً مثالية للتسوق والحصول على أحدث صيحات الأزياء والإكسسوارات من أفضل العلامات التجارية، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب متاجر السوبرماركت والمتاجر الكبرى، حسب بيان لمهرجان دبي للتسوق.