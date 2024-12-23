كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء وتواجه انتقادات واسعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان نسختها الخاصة من أغنية “Santa Baby” التي قامت بتسجيلها العام الماضي، وذلك يوم الاثنين عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت كيم مقطع فيديو خاصًا بالأغنية ظهرت فيه بإطلالة لافتة، حيث اعتمدت شعرًا مستعارًا باللون الأشقر مع سترة قصيرة باللون الأزرق، وقميص قصير، وبنطال ضيق.

رغم الأجواء الاحتفالية، أثار الفيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث عبّر العديد منهم عن انتقادهم. وعلّق أحدهم قائلاً: “ما هذا الآن؟”، بينما كتب آخر: “أنا في حيرة من أمري. كيم، ماذا تفعلين؟”

الإصدار جذب الأنظار ولكنه لم يخلُ من ردود أفعال متباينة، مما يعكس الانقسام الدائم الذي تثيره كيم كارداشيان بمحتواها الفني والإعلامي.