شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة والعراق لتعزيز الشراكة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في مكتبه اليوم, وزيرة الاتصالات في جمهورية العراق الدكتورة هيام الياسري، لمناقشة تعزيز الشراكة الرقمية بين البلدين الشقيقين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين وتمكين ريادة الأعمال، بهدف دعم الابتكار وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وناقش الجانبان أهمية تكامل الجهود لتطوير البيئة الرقمية، ورفع مستوى التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين القدرات الرقمية.