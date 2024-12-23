شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهور من الخلافات.. إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الحكومة الفرنسية

وزراء الحكومة الفرنسية

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط أو أصحاب توجهات يسارية.وستكون موازنة عام 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة.ويأتي تشكيل الحكومة بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية، هو منصب ينطوي على أهمية كبيرة في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة، الذي تشير التقديرات إلى أنه سوف يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.وكان لومبارد قد عمل كمستشار لوزير مالية اشتراكي في التسعينيات.واحتفظ برونو ريتايو بمنصبه كوزير للداخلية، إذ يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع.واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي أجرى رحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخرا، بمنصبه.ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة إليزابيث بورن التي ستتولى حقيبة التعليم.