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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
تبوك: أملج.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
تبوك: أملج.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.