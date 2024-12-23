شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسطالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.المدينة المنورة: الرايس وينبع.الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.تبوك: أملج.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوبجازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.