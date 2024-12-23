خاصّ- من تصدّر هذا الأسبوع سباق الأغاني ضمن الإحصاءات اللبنانية الرّسميّة؟

صدرت النتائج الجديدة للإحصاءات اللبنانيّة الرّسميّة The Official Lebanese Top 20 للأسبوع الممتدّ حتىّ الثّاني والعشرين من كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٤ وهي تصدر بالتّنسيق مع شركة ipsos وبرعاية موقع الخليج 365.

وقد تبدّلت بعض المراكز هذا الأسبوع، إذ سجّلت أغنية Li Fairuz لـ ناي بارغوتي المركز الأوّل.

وفي المركز الثاني: روز وبرونو مارس في أغنية APT.

وفي المركز الثّالث: CNK Beats بأغنية Lost innocence.

وفي المركز الرّابع:غراسيا أبرامز في أغنية That’s So True.

وفي المركز الخامس:مورغان والين في أغنية Love Somebody.

وفي المركز السّادس: :كارلا سليمان في أغنية “يا هوا بيروت”.

وفي المركز السّابع: فينسينت جي في أغنية Hating On Fayrouz.

وفي المركز الثّامن: Stomae And Pomme في أغنية Ma meilleure Ennemie.

وفي المركز التّاسع: ليدي غاغا في أغنية Disease.

أما المركز العاشر: عدي في أغنية “خيال”.

إليكم ترتيب الأغنيات بالكامل: