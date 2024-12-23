بعد.خيبة أمل جمهوره… مراد يلديريم في خطوة عالميّة جديدة

يخوض الممثّل التركي، مراد يلديريم قريبًا تجربة سينمائيّة عالميّة، إذ أشارت الأخبار المتداولة إلى أنّ مراد سيلعب دور البطولة في فيلم يحمل عنوان “شجرتان” إلى جانب الممثّلة الفرنسيّة إيفا جرين.

وقد أشارت المعلومات إلى أنّ الفيلم سيتِمّ تصويره في اسطنبول وسيكون باللغة الإنجليزيّة ويحمل توقيع المخرج الإيرانيّ بهمان غوبادي ومن إنتاج المخرج الأميركيّ الشّهير مارتن سكورسيزي، على أن يعرض في صالات السّينما في عام ٢٠٢٥.

ينتمي الفيلم إلى نوعيّة الافلام النّفسيّة المشوّقة خاصّة أنّ قصّته تدور حول علاقة الإنسان بالطّبيعة.

وقد أثلج هذا الخبر قلب جمهور “يلديريم” خاصّة بعدما قرّرت قناة “ناو” التّركيّة إنهاء مسلسل “الحديقة السّريّة” عند الحلقة السّادسة بسبب انخفاض نسب المشاهدة، ما شكّل صدمة للجمهور ومراد يلديريم الذي اتّهم القناة بالتّقصير بعدما روّجت للمسلسل بشكل خاطئ.

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وكان مسلسل “الحديقة السّريّة”، قد ضمّ إلى جانب مراد يلدريم، الممثّلين: إيبرو شاهين، إزجي أيوب أوغلو، كيرم أوزدوغان، زيرين نيشانجي، حقي إرجوك، وتوبراك كهرمان وغيرهم