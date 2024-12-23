شكرا لقرائتكم خبر عن «جنى الطبية» توقع اتفاقية تمويل مع بنك الرياض بـ76 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جنى الطبية اتفاقية تمويل إسلامي من بنك الرياض في تاريخ 09/07/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بقيمة 76.048 مليون ريال.
وأضافت أن إعلان الاتفاقية من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة جنى الطبية مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة.
وأفادت بأن مدة التمويل سنتان و8 أشهر من تاريخ 09/07/2024م الى تاريخ 01/03/2027م.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة برنامج كفالة، وكفالة بموجب إقرار كفاله غرم وآداء تضامنية.
وذكرت أن الهدف من الاتفاقية: تمويل مشروع توريد (120) سيارة إسعاف للجهات الصحية الحكومية مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بقيمة 76.048 مليون ريال.
وأضافت أن إعلان الاتفاقية من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة جنى الطبية مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة.
وأفادت بأن مدة التمويل سنتان و8 أشهر من تاريخ 09/07/2024م الى تاريخ 01/03/2027م.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة برنامج كفالة، وكفالة بموجب إقرار كفاله غرم وآداء تضامنية.
وذكرت أن الهدف من الاتفاقية: تمويل مشروع توريد (120) سيارة إسعاف للجهات الصحية الحكومية مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.