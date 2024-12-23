انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يتحرك لتعزيز قدراته التسليحية وجدل تأجيل الانتخابات يثار مجددا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # العراق يدعو لتنسيق عربي مشترك لدعم الشعب السوري.. ويتحرك نحو تعزيز قدراته التسليحية
# وفود دبلوماسية عربية تتهافت على دمشق.. والشرع يوجه دعوة الى امير قطر لزيارة سوريا
# جدل تأجيل الانتخابات البرلمانية يثار مجددا.. مصادر تكشف عن امكانية التأجيل في ظل توتر اوضاع المنطقة
# الكهرباء تؤكد انقطاع إمدادات الغاز بشكل كامل، وتتهم الجانب الايراني بالاخلال بالعقد المبرم مع العراق