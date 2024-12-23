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نشرة السومرية.. العراق يتحرك لتعزيز قدراته التسليحية وجدل تأجيل الانتخابات يثار مجددا

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بغداد - ياسين صفوان - # العراق يدعو لتنسيق عربي مشترك لدعم الشعب السوري.. ويتحرك نحو تعزيز قدراته التسليحية

# وفود دبلوماسية عربية تتهافت على دمشق.. والشرع يوجه دعوة الى امير قطر لزيارة سوريا

# جدل تأجيل الانتخابات البرلمانية يثار مجددا.. مصادر تكشف عن امكانية التأجيل في ظل توتر اوضاع المنطقة

# الكهرباء تؤكد انقطاع إمدادات الغاز بشكل كامل، وتتهم الجانب الايراني بالاخلال بالعقد المبرم مع العراق

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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