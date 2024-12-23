انت الان تتابع خبر سيناريو "مرتقب" ينتظر العراق.. الانتخابات البرلمانية قد تؤجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك سيناريو يعد وينظم حتى لا يكون هناك فراغ دستوري بحسب المعطيات الحاصلة الان في المنطقة ومن الممكن تحقيقه في حال تأزم الوضع الامني والسياسي ليتم تأجيل الانتخابات الى حين استقرار الوضع".وأضاف، أن "الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف اعمال في حال غياب مجلس النواب الذي يحل بعد مرور 4 سنوات كاملة على انتخابات 2021، وفق الدستور ولا امكانية للتمديد له".

وأشار رئيس كتلة الآمال النيابية الى ان "هذا السيناريو غير مستبعد الحصول في ظل هذه الظروف".

