أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، اليوم الاثنين.

وقال المركز، في سلسلة منشورات على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أمطار خفيفة إلى متوسطة على المقطع (أبوظبي) وخفيفة إلى متوسطة على الكورنيش (أبوظبي)".

كما أكد تهاطل "أمطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الشيخ راشد بن سعيد" وسقوط "أمطار خفيفة على شارع القرم، شارع الشيخ خليفة باتجاه ميناء زايد، الروضة (أبوظبي)".

وأضاف المركز أن أمطارا خفيفة سقطت على النوف ومدينة خليفة والمشرف (أبوظبي).