شكرا لقرائتكم تقديم مباراة برايتون ضد آرسنال.. أخبار الفريقين والتذاكر والتوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه برايتون آرسنال في مواجهة مثيرة خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25 الذي شهد العديد من نقاط الاشتعال.

ويتساوى برايتون وأرسنال في النقاط وفي الترتيب، حتى وقت كتابة هذا التقرير، مما يجعل هذه مواجهة متوترة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد تعادلا 1-1 في استاد الإمارات في آخر مرة التقيا فيها، لكن الجانرز لم يهزموا الآن في آخر ثلاث مباريات ضد سيجالز.

وحقق برايتون بداية رائعة تحت قيادة فابيان هورزيلر – الذي حل محل روبرتو دي زيربي خلال الصيف – بفوزين رائعين، لكن سرعان ما تحول ذلك إلى تعادل ثم هزيمة في الجولة السادسة ضد تشيلسي.

لقد ارتدوا بثلاث مباريات دون هزيمة مباشرة بعد ذلك لكنهم عانوا من تحول في الشوط الثاني ضد ليفربول، وكانت قوتهم في التعافي معروضة بالكامل بعد أسبوع عندما خرج جواو بيدرو ومات أوريلي من مقاعد البدلاء لإكمال عودة رائعة ضد مانشستر سيتي.

ويُظهر فريق سيجالز نفسه كمنافس حقيقي على المراكز الستة الأولى ويجب على آرسنال أن يكون حذرًا منهم في جدول الدوري المزدحم.

ويتأخر برايتون عن آرسنال بفارق الأهداف فقط حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري بعد 12 مباراة. إنهم على استعداد لإزعاج آمال سكان شمال لندن الذين يسعون إلى طريق العودة إلى سباق اللقب.

وتم ترشيح آرسنال لدفع مانشستر سيتي للفوز باللقب هذا الموسم وسيكونون يائسين للذهاب حتى النهاية في سباق اللقب الثالث على التوالي.

ومع ذلك، كان الموسم حتى الآن حارًا وباردًا مع بداية عشر مباريات بدون هزيمة انتهت بخسارة 2-0 أمام بورنموث. ولم يحقق آرسنال أي فوز في مبارياته الثلاث التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول ونيوكاسل وتشيلسي، مما يمثل المرة الأولى التي يخوض فيها أربع مباريات دون فوز في الدوري منذ أبريل 2023.

وانطلق الفريق لاستعادة إيقاعه وتجنب التراجع أكثر خلف منافسيه، بفوزهم الساحق على نوتنجهام فورست 3-0 في الإمارات. لقد هدأ هذا الفوز بعض الأعصاب ولكنهم ما زالوا متأخرين بفارق تسع نقاط عن صدارة الجدول ويجب أن يستمروا في استحضار نتائج حاسمة.

وستكون هذه الرحلة إلى برايتون بمثابة حدث تنافسي ويجب عليهم أن يكونوا على استعداد للتحدي أو يخاطروا بانتكاسات أخرى من شأنها أن تزيد من تآكل آمالهم الهشة في اللقب.

وفي خضم سلسلة من المباريات الشاقة، يجب على ميكيل أرتيتا تدوير فريقه للتعامل مع الجدول الزمني ولكن الحفاظ على النتائج الإيجابية.

ويجب عليهم الاستمرار في القتال من أجل مكان أعلى في الترتيب حيث أنهم على قدم المساواة مع تشيلسي وبرايتون، ولكن بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويمكن أن يحدث الكثير خلال سلسلة المباريات الاحتفالية وسوف يكون آرسنال يائسًا لاستعادة الأرض المفقودة على منافسيه.

في غضون ذلك، يستمتعون بحظوظ أفضل في القارة بعد أن ضمنوا فوزًا ساحقًا 5-1 على سبورتنج لشبونة مما جعلهم يحتلون المركز السابع في ترتيب دوري أبطال أوروبا مع فرصة قوية للتأهل إلى دور الستة عشر.

وسيكونون حريصين على ترجمة بعض هذا الشكل الممتاز إلى مباريات الدوري التي ألقت حتى الآن سيناريوهات مختلفة للتعامل معها. ويجب اعتبار برايتون منافسًا محليًا في الوقت الحالي والحصول على الحد الأقصى من النقاط هنا سيساعدهم في تحسين حظوظهم وإقصاء منافس محتمل.

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تذاكر المباراة

تقام مباراة الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 4 يناير 2025 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون مناسبة لا تُنسى وتذاكر المباريات متاحة الآن للبيع على موقع كل نادٍ على حدة، مع إعطاء الأولوية للوصول لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.

ويُعد ملعب AMEX ساحة ممتعة للزيارة في يوم المباراة، لكن مشجعيهم يأملون أن يقضي المنافسون وقتًا غير مريح على أرض الملعب. هناك عدد محدود من المقاعد المتاحة في الملعب الذي يتسع لـ 31000 متفرج، لذلك سيكون العديد من مشجعي أرسنال حريصين على الحصول على مقعد.

نحث أولئك الذين ما زالوا يبحثون عن تذاكر مباراة برايتون ضد أرسنال على العثور عليها على موقع إعادة البيع، حيث تتوفر تذاكر مباريات أرسنال الأخرى هذا الموسم.

أخبار الفريقين

يُعَد فردي كاديوغلو وسولي مارش ويانكوبا مينتيه الشكوك الوحيدة بشأن الإصابات التي يعاني منها برايتون حاليًا، وسيحاول الفريق الحفاظ على لياقة الفريق.

فيما خرج جابرييل ماجالهايس مصابًا ضد سبورتنج، لكن لا يُعتقد أنه مصاب بشكل خطير. ومع استبعاد بن وايت بالفعل في المستقبل المنظور، سيرغب أرتيتا في الاستعانة بجاكوب كيويور أو ريكاردو كالافيوري في حالة غياب جابرييل.

التشكيلات

غرس هورزيلر أسلوبًا ديناميكيًا لكرة القدم الهجومية مع خط دفاعي عدواني لدعم الضغط وموجة الهجمات. وتماشيًا مع تقاليد النادي، التقى المدير الفني بمجموعة موهوبة من اللاعبين في النادي الذين ينفذون أسلوبه في كرة القدم لتحقيق نتائج رائعة.

ويبرز كارلوس باليبا كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في الدوري هذا الموسم بينما سيلعب جواو بيدرو دورًا مهمًا في ربط التحركات الهجومية في الثلث الأخير.

برايتون: فيربروجن؛ فيلتمان، دنك، فان هيك، إستوبينان؛ أياري، باليبا؛ روتر، بيدرو، ميتوما؛ ويلبيك

فيما يسعى آرسنال إلى استعادة صلابته التي لا تشوبها شائبة والتي ميزت فريقه حتى تسببت الإصابات والإيقافات في تغيير خط دفاعه. وأثبت جورين تيمبر أنه منفذ مفيد في جميع المراكز الدفاعية وستكون براعته مفتاحًا بغض النظر عن حالة إصابة جابرييل.

كما عانى فريق أرتيتا من الإبداع بدون مارتن أوديجارد، الذي خلق أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من غيابه عن الكثير من المباريات. لقد افتقدنا إبداعه بشدة وسيكون مفتاحًا لإنتاج التمريرات خلف خط دفاع برايتون.

آرسنال: رايا؛ تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري؛ بارتي، رايس، أوديجارد؛ ساكا، هافرتز، مارتينيلي

التوقعات

سيخوض رجال هورزيلر قتالًا جيدًا ولكن من المتوقع أن تتخطى آلة أرتيتا الفائزة هذه المباراة الصعبة.

تنتظرنا معركة تكتيكية مثيرة للاهتمام، وسيحدد الهدف الأول نتيجة بقية المباراة.

مع وجود العديد من اللاعبين ذوي العقلية الهجومية، والبراعة، واللياقة البدنية والجودة، سيتم تسجيل الأهداف، ولكن قد ينتهي الأمر بتقاسمها من قبل كلا الفريقين.

برايتون 2-2 آرسنال