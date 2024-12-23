الامارات | "برجيل الطبية" تطلق مختبر التوازن السمعي لتعزيز خدمات طب الأنف والأذن والحنجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، المنشأة الرائدة التابعة لبرجيل القابضة، مختبر التوازن السمعي المتطور داخل معهد برجيل للأذن والأذن والحنجرة للرأس والرقبة، وسيتخصص هذا المرفق الجديد للتشخيص الشامل وعلاج وإعادة تأهيل اضطرابات التوازن والدوار، مما يعزز من الخدمات المتقدمة التي تقدمها مدينة برجيل الطبية للمرضى في طب الأنف والأذن، والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.

وافتتح مختبر التوازن السمعي الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وجون سونيل الرئيس التنفيذي في برجيل القابضة، إلى جانب الدكتور مجتبى علي خان الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، والكادر الطبي.

قال الرئيس التنفيذي في برجيل القابضة، جون سونيل: "يمثل افتتاح مختبر التوازن السمعي، لدينا خطوة مهمة في التزامنا المستمر بتقديم رعاية عالمية المستوى تركز على المريض، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والنهج متعدد التخصصات، فإننا نعمل على تعزيز دقة التشخيصات مع إعادة تعريف معيار الرعاية للأفراد المتأثرين باضطرابات التوازن والدوار، ونحن فخورون بقيادة الطريق في مجال الرعاية الصحية المبتكرة، وتمكين فرقنا السريرية ورفع جودة الحياة لكل مريض نخدمه بأعلى مستوى من الخبرة والدعم".

وتم تصميم مختبر التوازن السمعي لمعالجة مجموعة واسعة من حالات عدم التوازن والدوار التي تؤثر على جميع الفئات العمرية، ويستخدم بروتوكول اختبار منظم لتشخيص وتحديد الأسباب الكامنة وراء الدوخة وعدم التوازن بدقة، حيث يمكن أن تنتج هذه الحالات عن عوامل مختلفة، بما في ذلك اضطرابات الأذن الداخلية، والقضايا العصبية، والسكتات الدماغية، وضعف العضلات، والاعتلال العصبي المحيطي.

كما تم تجهيز مختبر التوازن السمعي بأحدث التقنيات لتقييم وإعادة تأهيل الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التوازن والدوار، باستخدام أحدث جيل من أجهزة تخطيط رعشة الدهليز (VNG)، واختبار نبضات الرأس بالفيديو (VHIT)، والكراسي الدوارة، وكراسي دوارة التوازن المصممة خصيصًا للدوار الوضعي الحميد الانتيابي المستمر (BPPV)، يحدد المختبر بدقة موقع وقياس ضعف نظام التوازن، باستخدام أدوات مثل تخطيط الوضع الديناميكي المحوسب، يمكن للمختبر محاكاة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الحالات البصرية والحركية، مما يسمح بالتشخيص المبكر لاضطرابات التوازن التي قد تظل غير مكتشفة بخلاف ذلك.

ويلعب المختبر أيضًا دورًا حاسمًا في إعادة التأهيل، حيث يقدم برامج علاجية مصممة خصيصًا لمعالجة التحديات طويلة الأمد ومنع السقوط الناتج عن عدم التوازن، تمكن هذه الأدوات المتقدمة من الكشف المبكر وتحديد موقع ضعف نظام التوازن بدقة، مما يسهل خطط العلاج المستهدفة واستراتيجيات إعادة التأهيل الفعالة.

وقال الدكتور شيخ عرفان باشا، مدير معهد برجيل للأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة في مدينة برجيل الطبية: "يعتبر مختبر التوازن الخاص بنا منشأة فريدة تجمع بين جميع معدات التشخيص وإعادة التأهيل الأساسية مع البرامج والوظائف المتقدمة، يتيح لنا هذا التكامل تشخيص حتى أصعب الحالات في وقت مبكر ودعم إعادة التأهيل الفعال من خلال نهج متعدد التخصصات".

بالإضافة إلى خدمات التوازن، يقدم المعهد قسم للسمعيات مزود بتقنيات متقدمة، مما يوفر للمرضى مجموعة من أجهزة السمع والخدمات الشاملة بما في ذلك التركيب والمعايرة والبرمجة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وقوالب الأذن وسدادات السباحة وأجهزة إخفاء الطنين، تعمل هذه الإضافة على تعزيز قدرة العيادة على تقديم رعاية سمعية شخصية وفعالة، ومن المتوقع أن يؤدي إدخال التقنيات والخدمات المتقدمة في مختبر التوازن وقسم السمعيات إلى تحسينات كبيرة في رعاية المرضى عبر عدة أبعاد، بما في ذلك دقة التشخيص ونتائج العلاج وإشراك المريض وتجربة المريض بشكل عام.