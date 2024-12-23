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العراق والمغرب يبحثان تبادل الخبرات في مجال إدارة السجون

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث آخر التطورات على صعيد المنطقة ".

وأضاف: "جرى ايضاً استعراض لتبادل الخبرات بين العراق والمغرب في مجال إدارة السجون والاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال، وكذلك استعراض تجربة العراق في التعامل مع ملف مخيم الهول السوري".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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