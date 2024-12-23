تكنولوجيا: Honor تكشف النقاب رسمياً عن هاتف Magic7 RSR Porsche Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم بشكل رسمي هاتف Magic7 RSR Porsche Design بعدد من التحسينات مقارنة بهاتف Magic7 Pro وسعر يبدأ من 1100 دولار.

يتميز Magic7 RSR Porsche بشاشة LTPO OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة إنتاج حتى مليار لون، ويمكن للشاشة أن تقدم سطوع بنسبة 5000 nits، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج بمقاومة أعلى 10 مرات ضد الخدش والسقوط العرضي.

أيضاً تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة المدمجة بالموجات الفوق صوتية، من حانب أخر يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر combo بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما تدعم Honor هذا الإصدار بماسح LiDAR يدعم 1200 نقطة في عدسات periscope لتحسين الإستقرار في تسجيل الفيديو عند 60 إطار لكل ثانية، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة السيلفي المقدمة في Magic7 Pro والتي تتميز بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر 3D للتعرف على الوجه ومؤثرات للعمق في لقطات السيلفي portrait.

وينطلق Magic7 RSR Porsche بواجهة MagicOS 9.0، مع العديد من مميزات منصة الذكاء الإصطناعي Magic AI، والتي تتضمن الترجمة الحية، وإلغاء الضوضاء، وميزة “personal agent”.

ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.4، و Wi-Fi، كما يأتي بشريحة Honor C2 المخصصة من الشركة لتعزيز الإتصال بشبكات 5G، مع إتصال ثابت عند التبديل بين Wi-Fi والشبكات الخلوية.

أيضاً يأتي Magic7 RSR بميزة الإتصال ثنائي الإتجاهات بالأقمار الإصطناعية، إلا أن الإتصال يدعم Beidou فقط وشركة “China Telecom”، لذا ستقتصر الميزة على النموذج الخاص بالسوق الصيني.

كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5850 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W، وتدعم Honor الهاتف بشريحة E2 المطورة لتعزيز كفاءة الشحن، وعمر البطارية.

ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ومعايير IP69، ويدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما ينطلق الهاتف بتقنية NFC، و IR blaster، ومكبرات صوتية بنظام ستريو.

أيضاً يتوفر Honor Magic7 RSR Porsche Design باثنان من الإختيارات في الألوان هما البنفسجي والرمادي، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1100 دولار.

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