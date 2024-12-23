تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo A5 Pro في قوائم Geekbench وجوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Oppo حدث غداً لكشف النقاب رسمياً عن هاتف Oppo A5 Pro، ولقد رصد هذا الإصدار اليوم في قاعدة بيانات Geekbench ومنصة جوجل بلاي.

تستعد Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة للأسواق، ولقد شاركت مؤخراً إعلانات تشويقية توضح إختيارات ألوان هاتف A5 Pro المرتقب، والذي يتوفر قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان.

ولقد ظهر الهاتف في منصة Geekbench بنموذج رقم PKP110، كما تؤكد التفاصيل على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Dimensity 7300 من MediaTek.

أيضاً يأتي Oppo A5 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ولقد سجل الهاتف في منصة Geekbench عدد 1053 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3052 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

يذكر أن هتف Oppo A5 Pro يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2412 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويتوفر A5 Pro باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5840 mAh، ويأتي بواجهة ColorOS 15 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15.

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