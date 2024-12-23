انت الان تتابع خبر بعد ايام من الجدل.. الشيخ الخزعلي يظهر في كربلاء (فيديو) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للعصائب في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، انه "تزامناً مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تشرف سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الاثنين بزيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس (عليهما السلام) في كربلاء المقدسة".



واظهر مقطع فيديو الخزعلي في داخل المرقد المقدس، في اول ظهور بعد حوالي شهر من الغياب، وكثرة الجدل حول تعرضه لاصابة وهي معلومة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام خلال الأيام القليلة الماضية.