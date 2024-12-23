شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول»: إنجاز 95% من مشروع «دير فيلا».. وبيع 60% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة أبناء محمد حسن الناقول بيع ما يقارب (60%) حتى الآن من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بإنجاز ما نسبته (95%) من المشروع حتى الآن وبيع ما يقارب (60%).
وبحسب الشركة لا يوجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م والقوائم النصفية لعام 2025.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بإنجاز ما نسبته (95%) من المشروع حتى الآن وبيع ما يقارب (60%).
وبحسب الشركة لا يوجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م والقوائم النصفية لعام 2025.