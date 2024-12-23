الاقتصاد

«الناقول»: إنجاز 95% من مشروع «دير فيلا».. وبيع 60%

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أتمت شركة أبناء محمد حسن الناقول بيع ما يقارب (60%) حتى الآن من مشروع (دير فيلا) لشركتها التابعة شركة دير العقارية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول ، بإنجاز ما نسبته (95%) من المشروع حتى الآن وبيع ما يقارب (60%).
وبحسب الشركة لا يوجد زيادة في تكلفة المشروع.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابيا على القوائم المالية السنوية للعام 2024م والقوائم النصفية لعام 2025.
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MO Nasa

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