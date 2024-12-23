شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة توقع عقدا لتنفيذ أعمال في مشروع ملتقى المدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أمس، عقد تنفيذ وإنجاز الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة لبرج فندق الهيلتون والبرج السكني ذو العلامة الفاخرة من قبل الهيلتون بمشروع ملتقى المدينة مع الشركة الفنية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 232.842 مليون ريال، لا تشمل قيمة الضريبة، زموزعة على قسمين (160,758,993 ريال للبرج الفندقي و72,083,322 ريال للبرج السكني).
وبموجب العقد تقوم الشركة الفنية بتنفيذ وإنجاز الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة وفق أفضل المواصفات الفنية لبرج فندق الهيلتون الذي يوفر عدد 384 وحدة فندقية 5 نجوم والبرج السكني ذو العلامة الفاخرة من قبل الهيلتون الذي يوفر عدد 66 شقة سكنية راقية ضمن مشروع ملتقى المدينة
وأفادت بأن مدة العقد: 18 شهراً تبدأ من تاريخ استلام المقاول للموقع.
ونوهت بسداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 18 شهراً.
وجاء توقيع العقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه الله وضمن فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار المنعقد بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 232.842 مليون ريال، لا تشمل قيمة الضريبة، زموزعة على قسمين (160,758,993 ريال للبرج الفندقي و72,083,322 ريال للبرج السكني).
وبموجب العقد تقوم الشركة الفنية بتنفيذ وإنجاز الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة وفق أفضل المواصفات الفنية لبرج فندق الهيلتون الذي يوفر عدد 384 وحدة فندقية 5 نجوم والبرج السكني ذو العلامة الفاخرة من قبل الهيلتون الذي يوفر عدد 66 شقة سكنية راقية ضمن مشروع ملتقى المدينة
وأفادت بأن مدة العقد: 18 شهراً تبدأ من تاريخ استلام المقاول للموقع.
ونوهت بسداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 18 شهراً.
وجاء توقيع العقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه الله وضمن فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار المنعقد بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة.