شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المواساة» يوصي بتوزيع 400 مليون ريال أرباحا عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 200 مليون ريال.

وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع ريالين، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وسيكون تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في جلسته المنعقدة، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 400 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 200 مليون ريال.وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع ريالين، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وسيكون تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بإذن الله.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.