مايا دياب تتألق بفستان جريء ولافت في الـMurex d'or

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الأنظار بإطلالتها في حفل الـMurex d'or في بيروت، حسث أطلت بإطلالة لافتة.

وتألقت مايا على السجادة الحمراء بفستان جريء من تصميم المصمم اللبناني جان لوي صبجي.

وجاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، بقماش شفاف باللون البيج والساتان باللون الأسود، وجاء على شكل كورسيه، مع طيات عند منطقة الصدر، كما جاء بصسحة الكتف الواحد، والذي جاء منفوش وعال.

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة وطبقت مكياجا قويا يرتكز على الألوان البرونزية، ابرزت ملامحها بطريقة مميزة.

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