خاص بالفيديو- الموريكس دور مرآة الإبداع في لبنان..والفن بلقاء مع مي العمر وليد توفيق مايا دياب محمد سامي والشامي

ميرنا وليد - بيروت - رغم المأساة التي عصفت في لبنان، ما زال وطننا رمزا للفن والحضارة والإبداع والتميز، فقد أقيمت الدورة الجديدة من حفل جوائز الموريكس دور لمؤسسيه الدكتورين زاهي وفادي الحلو.



موقع "الفن" تواجد في الحفل، واليوم نعرض لكم الجزء الثاني من التقرير والذي ضم" الممثلة مي عمر والمخرج محمد سامي، الفنانة مايا دياب، الفنان وليد توفيق، الفنان الشامي، الممثل بديع أبو شقرا، نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، الفنان إيوان، رئيس مهرجان إضافة الدولي لتوزيع جوائز دمج احلام أصحاب الإرادة الصلبة وأصحاب الهمم سام سعد، الإعلامية كارلا حداد، المؤثرة شوق وخبيرة التجميل رانيا عثمان.