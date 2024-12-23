شكرا لقرائتكم خبر عن «الناقول» تعلن السداد المبكر للصكوك المقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول السداد المبكر للصكوك المقومة بالريال السعودي التي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ:08/2/2023م والتي سبق إصدارها عن طريق طرح عبر الموقع الإلكتروني لشركة صكوك المالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المسددة: 10 ملايين ريال.
وأضافت أن تاريخ الإصدار: 10/02/2024، وتاريخ السداد الأصلي: 09/05/2025، وتاريخ السداد المبكر: 23/12/2024.
وأوضحت أن أسباب السداد المبكر: تقليل تكاليف الأعباء التمويلية وانتهاء الغرض من التمويل.
وأفادت بأن تمويل السداد من موارد الشركة الذاتية
وذكرت أن الأثر المتوقع على هذا الحدث هو تخفيض الالتزامات المالية مع الأعباء التمويلية المستقبلية.
ونوهت الشركة بالتزامها الكامل بالشفافية تجاه مساهميها والمستثمرين، وستواصل توفير أي معلومات إضافية ذات علاقة حال توفرها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المسددة: 10 ملايين ريال.
وأضافت أن تاريخ الإصدار: 10/02/2024، وتاريخ السداد الأصلي: 09/05/2025، وتاريخ السداد المبكر: 23/12/2024.
وأوضحت أن أسباب السداد المبكر: تقليل تكاليف الأعباء التمويلية وانتهاء الغرض من التمويل.
وأفادت بأن تمويل السداد من موارد الشركة الذاتية
وذكرت أن الأثر المتوقع على هذا الحدث هو تخفيض الالتزامات المالية مع الأعباء التمويلية المستقبلية.
ونوهت الشركة بالتزامها الكامل بالشفافية تجاه مساهميها والمستثمرين، وستواصل توفير أي معلومات إضافية ذات علاقة حال توفرها.