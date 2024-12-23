أبرار بوسيف لـ الخليج 365: صعوبة شخصية أسرار بمسلسل صَدف تكمن في البعد النفسي

مسلسل "صَدف"

"صَدف" اسم مثير وجذاب، كيف كان وقعه على مسامعك عندما عُرض عليكِ الدور؟ وهل اختلف بعد قراءتكِ للسيناريو؟

هل تعرُّض الشخصية التي تجسدينها للقتل في أولى حلقات المسلسل، ثم ظهورها خلال الأحداث بطريقة «الفلاش باك» أحدث نوعاً من الارتباك لدى المشاهد؟

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من مسلسل "ملفات منسية" إلى مسلسل "صَدف" عملان دراميان ينتميان لنوعية دراما الجريمة، هل الفنانة أبرار بوسيف تفضّل المشاركة في مثل هذه النوعية من الأعمال؟

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بعيداً عن الجريمة محور أحداث المسلسل، شخصية "أسرار" تركيبتها مختلفة؛ حيث حملت العديد من الجوانب، منها الإنساني والتي لمست الكثير من السيدات اللواتي حلمن بالإنجاب، إلى جانب الانفعالات الأخرى التي كانت بداخلها، هل واجهتِ صعوبات وقت التحضير لها؟

مسلسل "صَدف" أحدث ردود فعل إيجابية، هل توقعتِ حدوث هذا الأمر؟

شكلتِ ثنائياً مميزاً مع الفنانة روان مهدي التي قدّمت دَور شقيقتك خلال أحداث المسلسل، حدثينا عن هذا التعاون؟

"السينما وأمور فنية أخرى"

لديكِ تجارِب درامية سابقة، جميعها من إخراج مناف عبدال، هل الأمر صدفة، أم أنكِ تفضلين العمل معه؟

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هل لديكِ رغبة في الدخول لعالم السينما؟

مع أو ضد فكرة تصنيف الفنان في أدوار معينة؟

في تقديركِ مَن أكثر فنانة عربية تريدين مشاركتها في أيّ عمل؟

هل ستشاركين في موسم دراما رمضان 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - هي فنانة استثنائية تختار دائماً أدوارها بعناية؛ لحرصها على تقديم كلّ ما هو جيد ومميز لمحبيها وجمهورها؛ لذلك أثبتت نجاحها في مسلسل "صَدف" بشخصية "أسرار"، والتي جذبت متابعي العمل نحوها. إنها الفنانةحيث حرَصت «الخليج 365» على إجراء لقاء معها؛ للتعرُّف أكثر إلى تفاصيل شخصيتها بهذا المسلسل وكواليسه، إلى أمور أخرى تتعلق بالعمل الفني.اسم صَدف كان غريباً نوعاً ما ومثيراً للتساؤل؛ فالسؤال الأول الذي ورد في ذهني ما هو قدْر ارتباط الاسم بـ الإسكريبت. وبسؤال كاتب المسلسل، اتضح أن الاسم يمثل الشيء الذي خارجه جميل و داخله ثمين، وهو الأمر الذي يمثل مرض شخصية "صَدف".لا يمكن أن نقول إن ظهور شخصية "" بالسرد الدرامي لأحداث المسلسل بطريقة الفلاش باك، أحدث ارتباكاً لدى المشاهد الواعي؛ فكثير من الأفلام والمسلسلات تبدأ بذروة الحدث، ثم نرى التصاعد الدرامي عن طريق الفلاش باك.أعلى التقييمات للأفلام عادة تكون لأفلام الجريمة؛ فعلى سبيل المثال: أعلى أفضل 100 فيلم تقييماً في منصة IMDB 93 فيلم، منهم أفلام جريمة، هذا لا يعني أنني أفضل مسلسلات الجريمة؛ فقد سبق وشاركت في مسلسل يس عبدالملك، وتقييمي للنصوص يأتي من خلال قراءتي للنص باستفاضة، مع ضرورة أن يكون النص متماسكاً ولا يخلو من الأحداث.بالتأكيد كان التحضير صعباً لشخصية أسرار، لما تحمله من منعطفات في البعد النفسي، حبها لأختها "صَدف"، خوفها على صدف، حبها لزوجها سيف، رغبتها القوية للحمل، صراعها مع مرض السرطان، حبها لمساعدة الناس.الحمد لله، كنت متوقعة الردود الإيجابية؛ لأن العمل قُدّم بشكل يليق بذكاء المشاهد.طبعاً كانت تجرِبة مميزة مع روان مهدي، وذلك بسبب التناغم والانسجام بين شخصية "صدف" وشخصية "أسرار". والإتقان الذي تميزت به روان مهدي كان عنصراً فعالاً في إثراء هذا الانسجام بين الشخصيتين، و لا يمكن أن أنسى أن الكاتب عمار بوشاهين من كتّاب السيناريو والحوار الأكاديميين المتميزين، وهو الذي كان سبباً في صنع هذا الانسجام بين الشخصيتين.يمكنِ قراءة من بينها ساعته وتاريخه وموعد مع الماضي: دراما الجريمة تكسب الرهانمَن لا يتمنى العمل مع المخرج مناف عبدال؟ فهو بالتأكيد مخرج مميز ولديه تاريخ طويل في العمل الفني وفي الإخراج، وعمل مع أكبر فنانيوحصل على عدة جوائز؛ لذلك العمل مع المخرج مناف عبدال هو مطمع لكلّ فنان.إذا توفّر النص الجيد والدَور الملائم؛ فلا يوجد لديّ أيّ مانع بأيّة مشاركة سينمائية.ضد هذا التصنيف؛ لأنه يقيّد الممثل ويمنعه من التنوُّع، الأمر الذي يُشعر المشاهد في الملل مع تكرار ذات التصنيف.أكثر فنانة أتمنى العمل معها الفنانة القديرة هدى حسين.إذا توفّر نص جيد، إن شاء الله.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».