شجون الهاجري توجّه رسالة لأبطال مسلسل البث خاطف من نوع آخر 

مسلسل "البث: خاطف من نوع آخر"

سكرين شوت من ستوري حساب شجون الهاجري على إنستغرام

"عرس النار" عمل درامي منتظَر لـ شجون الهاجري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - تمنّت الفنانةأن يحالف النجاح والتوفيق أبطال مسلسل "" المنتظَر عرضه خلال الأيام القادمة؛ إذ نشرت بوستر العمل عبْر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، والذي ظهر عليه جميع نجومه، وهم: مهند الحمدي، ريم أرحمة، يوسف البلوشي، بيبي العبد المحسن. وكتبت على البوستر قائلة: "كلّ التوفيق والنجاح، الله يبارك لكم".تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض والإثارة؛ حيث يتم اختطاف مجموعة على يد أحد الأشخاص المجهولين، وتتصاعد وتيرة الأحداث. والعمل من إخراج محمد سمير. ومن تأليف محمد العنزي، وبدر الجزاف.يمكنكِ قراءة شجون الهاجري: قدّمت مريم في ملفات منسية بواقعية. ونجاح مسرحية صنع في الكويت وراءه مجهود كبير. حوار خاص لـ«الخليج 365»على جانب آخر، تنتظر النجمة شجون الهاجري عرض مسلسلها الجديد "عرس النار"، للمخرج محمد سلامة، وبطولة فيصل العميري.وكان آخر الأعمال التي عُرضت على الشاشة للفنانة شجون الهاجري، هو مسلسل "فعل ماضي"، والذي دارت أحداثه حول تغيّر حياة "هند"، التي تجسّد دَورها شجون، والتي تعيش في هدوء مع عائلتها، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق "براك"، الذي يجسّد دَوره علي كاكولي؛ مما يهدد بانكشاف ماضيها، وتتوالى الأحداث.والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله بوشهري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي، ومن بطولة: الفنانة شجون الهاجري، محمود بوشهري، علي كاكولي، زينة مكي، عيسى ذياب، فرح المهدي، كوثر البلوشي، طيف، ومحمد الحملي.كما قدّمت عروض مسرحية "صنع في الكويت" بعدد من دول الخليج بالإضافة إلى الكويت، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة: الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني، محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».