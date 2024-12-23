هكذا ظهر المخرج هادي الباجوري في بلاتوه كواليس هيبتا: المناظرة الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - يواصل المخرج هادي الباجوري تصوير الجزء الثاني من فيلم هيبتا والذي يحمل عنوان "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ، وتأتي تحضيرات الجزء الثاني من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، والذي دارت أحداثه حول الدكتور" شكري مختار" الفنان ماجد الكدواني أخصائي علم النفس الذي قرر يقدم آخر محاضرته والتي من خلالها قرر الإجابة على أحد أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

المخرج هادي الباجوري في كواليس فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة"

ظهر المخرج هادي الباجوري في كواليس تصوير الجزء الثاني من الفيلم ، وهو ممسكاً بـ كلاكيت العمل جالساً ومن أمامه شاشة صيرة لمتابعة المشاهد التي يقوم نجوم الفيلم بتصويرها.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم «هيبتا» نجوم جدد غير نجوم الجزء الأول، وهم الفنانة منة شلبي، الفنان كريم فهمي، الفنانة أسماء جلال، الفنان كريم قاسم، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة مايان السيد، الفنان حسن مالك، ويأتي الجزء الثاني من فيلم «هيبتا 2» من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو محمد صادق.

هادي الباجوري في كواليس فيلم هيبتا2 - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم



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أخر الأعمال الدرامية للمخرج هادي الباجوري

كان لـ هادي الباجوري لمسة إخراجية في مسلسل "البحث عن علا2"، الذي جاء من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد، هشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، ويضم عدداً كبيراً من النجوم من بينهم ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، عمر شريف، وياسمينا العبد، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الجزء الثاني من "البحث عن علا"، حول "علا" التي تعاني بسبب أن عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم - ظافر العابدين"، لمنح الحب فرصة أخرى.

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