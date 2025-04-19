موقف طريف بين أحمد سعد وجمهوره في حفله الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أبريل 2025 01:27 مساءً - أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائي مميز في القاهرة وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وبعد نجاح الحفل تم تداول العديد من الصور والمقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل أحمد سعد

كشفت إحد المقاطع عن خفة ظلوقيامه بالمزح مع الجمهور، فظهروهو يرد على واحدٍ من جمهوره الذي طلب منه الماء، وقال له: "عطشان... اللي جاي كلو عطش"، وفي النهاية ألقى إليه زجاجه الماء واستطاع أن يلتقطها على الرغم من العدد الكبير.

يُشار إلى أن أحمد سعد أعلن عن تولي زوجته علياء بسيوني وأم ابنتيه إدارة أعماله، موضحاً أنها وحدها المسؤولة عن أعماله الفنية خلال الفترة الحالية، خاصةً وأن علاقتهما أصبحت قوية بعد تجاوزهما أزمة الانفصال.

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أحدث ألبومات أحمد سعد

يُشار إلى أنتألق في بداية العام وطرح ألبوم مميز مكون من 9 أغاني تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاءت أغاني ألبومالجديد "حبيبنا" كالتالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

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