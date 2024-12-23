موعد عرض مسرحية دنيا سمير غانم مكسرة الدنيا في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أحدث مسرحيات موسم الرياض الترفيهي في موسمه الجديد، بعنوان "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المُقرر عرضها لمدة خمس ليالٍ على مسرح محمد العلي من الجمعة 3 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025.
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وفي سياق متصل، تعمل دنيا سمير غانم على التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وإنضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي.
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ويسجل فيلم "روكي الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما، بعدما قدّمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبدالله مشرف، محمد حسني، عبير فاروق. وضيوف الشرف: محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسي، وشيماء سيف. ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.
دنيا سمير غانم قدّمت آخر أعمالها، مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان. وتأليف كريم يوسف، وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.
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البوستر الترويجي لمسرحية "مكسرة الدنيا"قام المستشار تركي آل الشيخ بنشر البوستر الترويجي الرسمي للمسرحية والذي ظهر عليه بجانب دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي ومحمد ثروت ومريم الجندي وسامي مغاوري، وذلك على حسابه بموقع (إكس – تويتر سابقاً)، معلقاً: مسرحية "مكسرة الدنيا" من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومشاركة مجموعة من ألمع النجوم، من 3 – 7 يناير على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".
يمكنكِ قراءة.. موسم الرياض 2024 يجذب 12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية مليئة بالترفيه
وفي سياق متصل، تعمل دنيا سمير غانم على التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وإنضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي.
دنيا سمير غانم في انتظار "روكي الغلابة"وفي نفس الوقت تنتظر دنيا سمير غانم طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "روكي الغلابة" المرشح للعرض في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.
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https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. قائمة نجوم الكوميديا في موسم دراما رمضان 2025
ويسجل فيلم "روكي الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما، بعدما قدّمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبدالله مشرف، محمد حسني، عبير فاروق. وضيوف الشرف: محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسي، وشيماء سيف. ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.
دنيا سمير غانم قدّمت آخر أعمالها، مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان. وتأليف كريم يوسف، وسامح جمال وإخراج إسلام خيري.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».