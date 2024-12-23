شكرا لمتابعة خبر عن سياح يشيدون بمستوى الأمن والأمان داخل المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت وزارة الداخلية إنجازات متميزة في تعزيز الثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجرائم، كجزء من برنامج جودة الحياة ورؤية 2030.

وأظهر مقطع مرئي لمجموعة من السياح والزوار، الذين أشادوا بمستوى الأمن والأمان، أثناء تواجدهم بالمملكة كما ذكرت النساء أن المكان آمن بالنسبة لهم، حيث يمكنهم التحرك في أي مكان بمفردهم دون الشعور بأي خوف ومهما كانت الساعة متأخرة

وأوضحت الأجهزة الأمنية تفانيها في تحقيق بيئة آمنة ومستقرة، حيث يشعر الزوار والسياح بالطمأنينة والأمان في مختلف المناطق، حتى في الساعات المتأخرة من الليل، ما يعزز الصورة الإيجابية للمملكة كوجهة سياحية آمنة.