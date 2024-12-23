الخليج اليوم .. وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام سورية بأن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي سيزور دمشق، كما ذكرت قناة "العربية" أن وفدا سعوديا التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وحسب صحيفة "الوطن" السورية، سيزور الوزير القطري محمد الخليفي العاصمة دمشق يوم غد الاثنين.

وأشارت "العربية" إلى أن "وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي قد التقى أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، في سوريا".

جدير بالذكر أن قطر أعادت مؤخرا رفع علمها فوق مبنى سفارتها في دمشق بعد إغلاق دام نحو 13 عاما.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "الشرق الأوسط" من قصر الشعب الرئاسي، أكد أحمد الشرع أن "الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر"، مشددا على أن بلاده "لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان".

وأضاف الشرع: "ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة... أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة إلى الوراء"، على حد تعبيره.

وعبر القائد العام للإدارة السورية الجديدة عن تطلعه إلى "الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا"، مردفا: "المملكة العربية السعودية وضعت خططا جريئة جدا ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضا، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك".

المصدر: وكالات