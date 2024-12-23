ترحيب أفغاني بإعادة افتتاح السفارة السعودية في كابل

أعلنت السفارة السعودية في كابل عن استئناف عملها بعد ثلاث سنوات من بدء سيطرة حركة «طالبان» «المحظورة في روسيا» على الحكم في أفغانستان في عام 2021.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على منصة «إكس»، أنه تقرر استئناف عمل المكتب التمثيلي للبلاد في كابل بناء على رغبة المملكة العربية السعودية، وبهدف تقديم كافة أنواع الخدمات للشعب الأفغاني.

يذكر أن السعودية سحبت جميع موظفي بعثتها الدبلوماسية في أغسطس 2021، مباشرة بعد إعلان حركة «طالبان سيطرتها» على جميع مناطق العاصمة الأفغانية، وبعد ثلاثة أشهر، قررت الرياض استئناف عمل القسم القنصلي بالسفارة في كابل، وفي فبراير 2023، غادر جميع الدبلوماسيين السعوديين أفغانستان مرة أخرى وعادوا إلى السعودية لأسباب أمنية.

وبموجب قرار المحكمة العليا لروسيا الاتحادية الصادر في 14 فبراير 2003، تم تصنيف حركة «طالبان» منظمة إرهابية نشاطها محظور في روسيا.

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الأفغانية، أمس الإثنين، بقرار السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في كابل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد: «نحن متفائلون حيال إمكان تعزيز العلاقات والتعاون بين السعودية وأفغانستان من خلال استئناف هذه الأنشطة».