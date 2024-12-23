زينة وباسم سمرة معاً في الدراما والسينما خلال 2025.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - الفنانة زينة والفنان باسم سمرة ينتظران طرح فيلم "الدشاش" الذي يشاركان في بطولته إلى جانب الفنان محمد سعد، في دور السينما يوم 1 يناير 2025؛ ليشهد الفيلم تعاوناً جديداً بين زينة وباسم سمرة، بعدما سجل مسلسل "العتاولة" الجزء الأول الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، تعاونهما الأول.

تعاون زينة وباسم سمرة في فيلم "الدشاش"

يشهد عام 2025 الذي ينطلق بعد أيام قليلة، وتحديداً في النصف الأول من العام، اجتماع الفنانة زينة و الفنان باسم سمرة في السينما والدراما؛ حيث يفتتحان العام بفيلم "الدشاش" الذي ينطلق في الأول من يناير.

يذكر أن فيلم "الدشاش" يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمهما فيلم "بوشكاش"، الذي تم عرضه في دور السينما عام 2008. ويشارك في بطولته: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزى. وإخراج سامح عبدالعزيز.

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"العتاولة 2" يجمع زينة وباسم سمرة مجدداً في رمضان 2025

وبعد شهرين فقط من عرض فيلم "الدشاش" المنتظر يعود الثنائي للاجتماع ولكن هذه المرة في الدراما، خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025. الذي يتواصل تصويره حالياً على قدم وساق؛ يشارك زينة وباسم سمرة في بطولة العمل إلى جانب: أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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اقرأي أيضاً: العتاولة يتصدّر قائمة الأكثر مشاهدة على مستوي العالموفي سياق آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها "" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل.ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين. ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي.فيما ينتظر باسم سمرة عرض فيلم "" فيحيث يشارك باسم سمرة في بطولة الفيلم إلى جانب: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور، ميمي جمال، وسيد أسامة. وضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».