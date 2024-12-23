تكنولوجيا: تأجيل إطلاق OnePlus Open 2 إلى موعد لاحق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير شائعة صادرة من الصين إلى أن هاتف أوبو Find N5 قد يظهر لأول مرة بحلول نهاية شهر مارس. من المتوقع أن يُطلق هذا الجهاز عالميًا تحت اسم OnePlus Open 2، استنادًا إلى النمط الذي اتبعته الشركة العام الماضي عندما أعادت تقديم Oppo Find N3 كعلامة تجارية جديدة باسم OnePlus Open. (تجدر الإشارة إلى أن أوبو تتجنب الرقم “4” بسبب رهاب الأرقام في الثقافة الصينية).

في حين لم تحدد التقارير السابقة جدولًا زمنيًا لإصدار OnePlus Open 2، كشف أحد المسربين على منصة X عن سيناريو أقل تفاؤلًا.

ووفقًا لهذه المعلومات، قد يتأخر إطلاق OnePlus Open 2 عالميًا إلى النصف الثاني من عام 2025، وربما في وقت مبكر من شهر يوليو. إذا صحت هذه الشائعات، فقد يشكل هذا تحديًا للجهاز في مواجهة المنافسة، خصوصًا مع اعتماده المتوقع على معالج Snapdragon 8 Elite.

ورغم أنه يعد معالجًا قويًا، فإن فترة الاستخدام القصيرة نسبيًا لهذا المعالج قد تشكل عائقًا بالنظر إلى تاريخ الإطلاق المتوقع.

مع ذلك، تظل هذه الشائعة غير مؤكدة، ومن المحتمل أن تتغير التفاصيل أو الجدول الزمني قبل الإطلاق الرسمي. في الوقت الحالي، يجب انتظار تصريحات رسمية من الشركة لتأكيد هذه المعلومات.

من الجدير بالذكر أن سوق الهواتف الذكية القابلة للطي يختلف بشكل كبير عن سوق الهواتف التقليدية. ورغم التحديات، تبذل الشركات قصارى جهدها للحفاظ على أسعار تنافسية مع الحفاظ على الجودة العالية التي تتطلبها التكنولوجيا المعقدة لهذه الأجهزة. لذا، قد يكون معالج Snapdragon 8 Elite خيارًا منطقيًا حتى مع تاريخ الإصدار المؤجل.

بالعودة إلى OnePlus Open الأول الذي أُطلق في أكتوبر 2023 كأول هاتف قابل للطي للشركة، جاء الهاتف بمواصفات قوية تضمنت شاشة رئيسية مقاس 7.82 بوصة بدقة 2268 × 2440 بكسل، وشاشة غلاف LTPO3 OLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 2484 × 1116 بكسل. حمل الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما تضمنت الكاميرا الأساسية مستشعرًا بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

نتوقع أن يأتي OnePlus Open 2 بتحسينات متعددة، مع احتفاظه ببعض الميزات التي جعلت سلفه خيارًا مميزًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

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