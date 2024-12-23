شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فجر اليوم.. استشهاد 37 فلسطينيًا وعشرات الإصابات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدًا وعشرات المصابين.

واستشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال شهيد و4 إصابات بعضها خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمخيم النصيرات، الذي يتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف، أسفر عن تدمير مربعات سكنية كاملة.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه منازل الفلسطينيين.

استشهاد 5 في مخيم البريج

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.

استشهاد 7 جنوب غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في غارة إسرائيلية اليوم، استهدفت خيام النازحين، في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



إصابة شاب في القدس

وتواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على شمال قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير وحرق مربعات سكنية كاملة.كما تعرضت منازل حي تل الهوا في مدينة غزة لقصف عنيف دمر العشرات منها، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية للاحتلال عددًا من القذائف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، أجزاءً واسعة من مدن رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين.

كما شهدت بلدة تقوع بمدينة بيت لحم حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 20 فلسطينيًا، تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتكسير محتوياتها.

استشهاد ثلاثة في غزة ورفح

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة 19 بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينين في أثناء نقل المساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي على منزل شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

