شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية وخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، استهدف تجمعات للفلسطينيين في حي الشجاعية ومدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا وعشرات المصابين.

وفي ذات السياق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,317 شهيدًا و107,713 جريحًا، مشيرة إلى ارتكاب 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و86 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

