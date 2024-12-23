الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق على تراجع مع خسارة رأس المال السوقي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع مع خسارة رأس المال السوقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.199 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 41.529 مليار جنيه.

انخفاض المؤشر الرئيسي

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.84 % ليصل إلى مستوى 30118.38 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.67 % ليبلغ 8227.2 نقطة.
وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 2.25 % ليصل إلى مستوى 11298.43 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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