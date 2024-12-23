شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع مع خسارة رأس المال السوقي والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض المؤشر الرئيسي

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.199 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 41.529 مليار جنيه.انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.84 % ليصل إلى مستوى 30118.38 نقطة.كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 2.67 % ليبلغ 8227.2 نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 2.25 % ليصل إلى مستوى 11298.43 نقطة.