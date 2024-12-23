شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تعلن تجهيز 10 أطنان من الأدوية إلى فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن جهودها مستمرة في التنسيق مع الدول العربية الأعضاء لوصول المساعدات الإنسانية والصحية إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، إن شحنة من الأدوية الضرورية جُهِّزَت، بإجمالي وزن يقرب من 10 أطنان، ويُنسق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لاستلام هذه الشحنة، التي ستصل إلى مطار عمان بالأردن على جزأين، الأول يزن 5 أطنان، وتصل يوم السبت الموافق 28/12/2024 والثانية تزن نحو 5 أطنان، وتصل يوم الاثنين الموافق 30/12/2024، تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية. دعم مستمر

أضافت، أن هذه الشحنة تأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من أجل توفير الاحتياجات الصحية والإنسانية لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

وأكدت أبو غزالة حرص جامعة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة، وضرورة استمرار الجهود الرامية إلى السماح فورًا بإدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود إلى قطاع غزة.