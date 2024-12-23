كيف ستتعامل بغداد مع الحكومة السورية الجديدة؟‎

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بغداد - ياسين صفوان - كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع الحكومة السورية الجديدة، تساؤلات يطرحها الشارع الذي يتابع الاحداث عن كثب، يجيب عن تلك التساؤلات نواب كشفوا بان الحكومة تحاول مسك العصا من الوسط، وليس من المصلحة العامة التدخل بالشؤون الخارجية.



ضرورة التريث وعدم اتخاذ خطوات حاسمة، واتباع القنوات الدبلوماسية تزامنا مع تقلبات الوضع لحين استقراره، تحركات يرى برلمانيون انها الافضل في الوضع الراهن.