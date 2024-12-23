شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد السليم عضوا منتدبا لـ«المواساة للخدمات الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية