شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد السليم عضوا منتدبا لـ«المواساة للخدمات الطبية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، اليوم، تعيين العضو التنفيذي في مجلس الإدارة خالد سليمان السليم عضواً منتدباً للشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفى محمد سليمان السليم رحمه الله.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين خالد السليم ممثلا للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، وتداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ويسري قرار المجلس اعتباراً من تاريخه ولنهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 3 يناير 2026م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس، تعيين خالد السليم ممثلا للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، وتداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ويسري قرار المجلس اعتباراً من تاريخه ولنهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 3 يناير 2026م.