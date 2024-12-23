الاقتصاد

تعيين خالد السليم عضوا منتدبا لـ«المواساة للخدمات الطبية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، اليوم، تعيين العضو التنفيذي في مجلس الإدارة خالد سليمان السليم عضواً منتدباً للشركة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المتوفى محمد سليمان السليم رحمه الله.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، قرر المجلس، تعيين خالد السليم ممثلا للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، وتداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
ويسري قرار المجلس اعتباراً من تاريخه ولنهاية الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 3 يناير 2026م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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