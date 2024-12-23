تكنولوجيا: فيديو تشويفي مسرب لجهاز Lenovo Yoga Slim 9 14 بكاميرة أسفل الشاشة قبل إنطلاق CES 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الصيني لينوفو للكشف عن أحدث إبتكارات الشركة في تصميم أجهزة الحاسب خلال فعاليات CES 2025، ولقد كشفت تسريبات اليوم عن جهاز Yoga Slim 9 14 الذي ينطلق بشكل رسمي من فعاليات المعرض القادم بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة.

كشف حساب “WalkingCat” على منصة X عن صور تشويقية مسربة من شركة لينوفو، والتي تستعرض تصميم جهاز Yoga Slim 9 14 القادم والذي يأتي بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة.

ويأتي الجهاز الجديد بتصميم أقرب لإصدار Yoga Slim 7x الذي قدم من لينوفو هذا العام بسعر 997 دولار، ومن المقرر أن يكون لشركة لينوفو الريادة في إطلاق أول جهاز بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة في معرض لاس فيجاس الذي ينطلق الشهر المقبل.

كما تشير التوقعات إلى أن Yoga Slim 9 14 سينتقل لمرحلة الإنتاج الضخم بالفعل، لذا لن يقتصر إعلان الشركة على نموذج أولى فقط في معرض CES 2025.

ويؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن Yoga Slim 9 14 يأتي بمعالج إنتل بمعمارية “Lunar Lake”، كما يسلط الفيديو المسرب الضوء على سعة البطارية وتقنية الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار.

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