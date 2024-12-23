نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا، الملتقى العلمي الأول بعنوان "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله - وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"، الذي سيقام في مكة المكرمة خلال الفترة 23- 24 من شهر جمادى الآخرة الحالي.
ويتضمن الملتقى عددًا من الأوراق العلمية المقدمة عن سيرة سماحته، وتدشينًا لموسوعته العلمية الواقعة في 23 مجلدًا.
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