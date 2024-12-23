انخفاض معدلات القتل العمد بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع مستويات الثقة في الخدمات الأمنية بنسبة 99.77 % في عام 2023 متجاوزة مستهدف 2030 بنسبة 111%، فيما انخفضت مؤشراتُ معدلات القتل العمد إلى 0.59 لكل 100 ألف نسمة متجاوزة مستهدف 2030 بنسبة 119%. وأوضحت الداخلية أن قطاعاتها شهدت تطويرا في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، للمواطنين والمقيمين والزائرين. عوامل تحقيق المستهدفات - دعم العديد من المبادرات الأمنية المرتبطة برؤية المملكة 2030. - الحملات الأمنية الميدانية لمكافحة الجرائم بكافة أنواعها. - الحملات الإعلامية لرفع وعي المجتمع بالجرائم. - تسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات في العمل الأمني.



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