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الحصيني يوضح موعد انتهاء المربعانية وبداية العقارب .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد انتهاء المربعانية وبداية العقارب .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” نحن لازلنا في بداية الشتاء يعني تونا في ألف باء تاء، وتنتهي المربعانية 1446/7/14هـ 14 يناير .”

وأضاف :” بداية الشبط موسم الصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري- 1446/7/15هـ 15 يناير، وبداية العقارب 1446/8/11هـ 10 فبراير، وينتهي الشتاء فلكيًا 20 رمضان 1446هـ 20 مارس.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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