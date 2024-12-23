شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: أقرب مسافة بين الأرض والشمس تكون في عز الشتاء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، أن المسافة بين البشر متغيرة باستمرار أحيانا نقترب وأحيانا نبتعد، وهذه هو حال الأرض مع القمر والشمس.

وأضاف الزعاق، خلال برنامج تقويم: “أقرب مسافة بينهما تسمي بنقطة الحضيض وأبعد مسافة تسمي بنقطة الأوج وهي البعد الأعظم”.

وتابع: “أقرب مسافة بين الأرض والشمس تكون في عز الشتاء، وبالرغم من ذلك يكون لدينا برد وذلك لأن شعاع الشمس مائل، وأبعد مسافة بينهما تكون في عز الحر والقيظ لان شعاعها عمودي، والقطبان الجنوبي والشمالي متجمدان علي الرغم من أن الشمس لا تغيب عنهم”.