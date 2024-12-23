شكرا لمتابعة خبر عن رصد بقع شمسية في سماء الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رُصد -اليوم – في سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقع شمسية ظهرت على قرص الشمس وشوهدت قبل غروب الشمس بدقائق.

وتعد البقع الشمسية أو الكلف الشمسي Sunspot مناطق في سطح الشمس ذات نشاط مغناطيسي عالٍ؛ مما يعيق الحمل الحراري ومن ثم يجعلها أقل حرارة مما حولها فتبدو أقل سطوعًا.

وأوضح نادي الفلك والفضاء أن للبقع الشمسية دورة كل 11 سنة تختلف أعدادها وتختفي تمامًا أحيانًا، ورُصدت هذه البقع الشمسية اليوم وهي مرتبطة عادة بحدوث العواصف الشمسية.

وتُعد هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية التي تستقطب المهتمين وهواة تصوير الفلك والمجرات لرصدها.