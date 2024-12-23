شكرا لمتابعة خبر عن إنجاز طبي يضيء مسيرة طبيبة سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الدكتورة غادة آل هيازع من تحقيق إنجاز مزدوج بحصولها على البورد السعودي والبورد الأوروبي في تخصص طب الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، لتصبح بذلك نموذجاً يحتذى به في التفوق المهني والعلمي.

ويعد تميز الدكتورة غادة لم يتوقف عند هذا الحد، فقد حصدت خلال مسيرتها جائزة أفضل طبيب مقيم في مرحلتي المستويين المبتدئ والمتقدم، ما يعكس تفوقها الأكاديمي والمهني.

وجاء هذا الإنجاز ليثبت كفاءة المرأة السعودية في مختلف المجالات، وخصوصاً في القطاع الصحي، حيث تسهم بخبراتها وجهودها في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.