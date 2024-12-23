شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية 66 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية.

وشملت الكائنات المُطلقة 40 من ظباء الريم، و10 من المها العربي، و6 من ظباء الإدمي، و10 طيور حبارى، وذلك ضمن جهود إعادة توطين الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لتعزيز التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من البرامج الرامية إلى استعادة التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن المركز يعتمد على تقنيات حديثة وأبحاث متقدمة لرصد التنوع الأحيائي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إكثار الكائنات وإعادتها إلى موائلها الطبيعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وتهدف المبادرة إلى زيادة الغطاء النباتي ودعم السياحة البيئية، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على التنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.