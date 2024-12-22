شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة تعيد الابتسامة لفتاة عشرينية عانت من تشوه حاد بالفك العلوي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

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علاج شامل

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إعادة الابتسامة لفتاة في العشرينات من عمرها كانت تعاني من تشوهات حادة في الفك العلوي، أثرت على قدرتها على التنفس والتحدث بصورة طبيعيةوأوضح تجمع مكة الصحي، أن المريضة حضرت إلى المركز وهي تعاني من عيب خلقي يتمثل في تراجع شديد للفك العلوي مع عدم إطباق الفكين، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس والمضغ، مما أثر سلباً على حالتها النفسيةوأضاف البيان أن المريضة خضعت لعلاج شامل بدأ في عيادة تقويم الأسنان تحت إشراف استشاري تقويم الأسنان، وتم وضع خطة علاجية متكاملة بالتنسيق مع قسم جراحة الوجه والفكين، وبعد إتمام مرحلة تقويم الأسنان، أجريت لها الجراحة اللازمة على يد فريق من أطباء جراحة الوجه والفكينوأشار التجمع إلى أن الجراحة استغرقت ثلاث ساعات ونصف، تمكن خلالها الفريق الطبي من إعادة الفك العلوي لوضعه الطبيعي، ما ساهم في تحسين وظائف التنفس والكلام، وتحقيق تناسق هيكلي وجمالي للوجه، مع استعادة ابتسامة طبيعيةوأكد التجمع أن المريضة غادرت المستشفى بعد يوم واحد فقط من الجراحة، وعادت لممارسة حياتها بشكل طبيعي بعدما تحسنت حالتها الصحية والنفسية بفضل التدخل الجراحي الناجحتجدر الإشارة إلى أن مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة يتميز بكفاءات طبية عالية وتجهيزات متطورة تقدم خدمات طبية متقدمة في مختلف تخصصات طب وجراحة الأسنان