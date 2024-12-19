شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: مرحلة برد الانصراف تبدأ السبت .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس ستصل إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب عند تمام الساعة 12:20 من صباح يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، حيث تتعامد على مدار الجدي، إيذانًا ببدء مرحلة “برد الانصراف”.

وقال الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية»، إن هذه المرحلة ترتبط بمقولة “لا برد إلا بعد انصراف”، مشيرًا إلى أن البرد الشديد لا يبدأ فعليًا إلا بعد انصراف الشمس جنوبًا.

وأضاف أن مدار الجدي يمر عبر عدة دول مثل البرازيل، الأرجنتين، مدغشقر، وجنوب أفريقيا، حيث تعيش هذه المناطق في أوج الصيف، بينما يعاني نصف الكرة الشمالي من فصل الشتاء بسبب بُعد الشمس عنه.

وأكد الزعاق أن حركة الشمس بين مداري الجدي والسرطان، مرورًا بخط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين، تؤدي إلى تبادل الفصول بين نصفي الكرة الأرضية، حيث يكون الصيف في الجنوب متزامنًا مع الشتاء في الشمال، والعكس.