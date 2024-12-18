شكرا لقرائتكم خبر عن نواكشوط.. الخريجي يجري مباحثات مع وزير خارجية موريتانيا والمبعوث الأممي للسودان والان نبدء بالتفاصيل

لقاء المبعوث الأممي للسودان

بحث الأوضاع في السودان

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج د. محمد سالم ولد مرزوك.جاء ذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثالث عن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية د. عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي.التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة.وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثالث عن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط.جرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية د. عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي.